Doğu Perinçek'e İstiklal'de yoğun ilgi
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndan çıkarken, İstiklal Caddesinde vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndan partililerle bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından basına bir açıklama yapan Perinçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vatan Partisi'nin 23 Nisan Bildirisi'ni kamuoyuyla paylaştı.
Perinçek, açıklama sonrası İstiklal Caddesi'nde bekleyen aracına binmek üzere partisinin il başkanlığı binasından çıktı. Aracına binmek üzereyken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Perinçek, vatandaşla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Perinçek, "Güçlü devlet, üreten millet yolunda çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.
İstiklal Caddesi'nde bize sevgisini gösteren halkımıza teşekkür ediyorum.— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) April 22, 2023
Güçlü devlet, üreten millet yolunda çalışmaya devam. 🇹🇷 pic.twitter.com/DZImI6ernn