Doğu Perinçek'e İstiklal'de yoğun ilgi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndan çıkarken, İstiklal Caddesinde vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Doğu Perinçek'e İstiklal'de yoğun ilgi
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'ndan partililerle bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından basına bir açıklama yapan Perinçek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Vatan Partisi'nin 23 Nisan Bildirisi'ni kamuoyuyla paylaştı. 

Perinçek, açıklama sonrası İstiklal Caddesi'nde bekleyen aracına binmek üzere partisinin il başkanlığı binasından çıktı. Aracına binmek üzereyken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Perinçek, vatandaşla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Perinçek, "Güçlü devlet, üreten millet yolunda çalışmaya devam." ifadelerini kullandı.

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