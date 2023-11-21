Doğu Perinçek'ten 50+1 Açıklaması! "Türkiye'yi Dikta Rejimine Götürür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı sistemindeki 50+1 şartının kaldırılabileceğini söylemişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında "50+1 oy ile seçilmesi çoğulcu demokrasiye model olacak şekildir. Milletvekili seçmiyoruz, belediye başkanı seçmiyoruz, muhtar seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek Cumhurbaşkanını seçiyoruz." ifadelerini kullanmıştı. Ulusal'da Çıkış Yolu programında Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, 50+1 tartışmalarına değindi. Perinçek, "50+1 şartının kaldırılması Türkiye'yi dikta rejimine götürür" ifadelerini kullandı.

Perinçek'ten 50+1 Açıklaması

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çıkış Yolu'nda Mustafa İlker Yücel ve Beyhan Korkman'ın sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 50+1 ile ilgili açıklamalarına değinen Doğu Perinçek şunları söyledi:

- Mevcut Cumhurbaşkanlığı sistemi bir nevi başkanlık sistemi. Zaten o iddia ile verdi. Cumhurbaşkanı'na önemli yetkiler verdi. Hem hükümet başkanı hem Cumhurbaşkanı. Anayasa hukukunda bütün başkanlık sistemlerinde 50+1 değişmez yasadır. Çünkü siz başkana olağanüstü yetkiler veriyorsunuz. O yetkiler yüzde 20 ile 25 ile kullanılabilecek yetkiler değil. 50+1'in anlamı ne? Halkın çoğunluğu... Kanun Hükmünde Kararname çıkartıyor, elçi atıyor, uluslararası sözleşmeleri feshedebiliyor, Meclis'ten güvenoyu almadan Kabine kurabiliyor...

- Biz ne dedik? Bu siyasetin mafyalaşmasının getirdiği bir sistem dedik. Bu 50+1'i kaldırdığın zaman tam mafya sistemi. Halka dayanmayan, Meclis'e karşı sorumlu olmayan, azınlık tarafından seçilen... Düşünün yüzde 30 ile Cumhurbaşkanlığına gelmiş, yüzde 70 onun karşısında.

Parlementer Sisteme Dönüş Yorumları

Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının "Parlementer sisteme dönüş sinyali olarak" yorumlanamayacağını belirterek, "Parlementer sisteme dönmeniz için hükümet Meclis'te kurulacak, Meclis'ten güvenoyu alacak, Meclis'e hesap verecek ve Meclis istediği zaman hükümeti devirecek." ifadelerini kullandı.

Perinçek, yüzde 50+1 ile seçilmeyen Cumhurbaşkanına olağanüstü yetkiler verilmesinin Türkiye'yi mafya sistemine, dikta rejimine götürdüğünü ifade etti.

50+1 Tartışmaları Nereden Çıktı?

Perinçek, "50+1 tartışmalarının nereden çıktığı" sorusuna, "Kendilerine güvenmiyorlar. NATO'cular artık Türkiye'yi yönetemez. Turgut Özal'ın getirdiği programla, Türkiye'nin kapısını dışarıya açan ve fillerin Türkiye ekonomisine girip buradaki üreticiyi ezmesine çanak tutan programla Türkiye'yi artık kimse yönetemez. 50+1'den vazgeçerek ayakta kalmaya çalışıyorlar. Görüyorlar ki 50+1 alamayacaklar." ifadelerini kullandı.

MHP ile İttifaktan Vazgeçme Yorumları

Perinçek, bu tartışmaların "MHP ile ittifaktan vazgeçme" olarak yorumlanmasına değindi. Perinçek şöyle konuştu:

- MHP ile ittifaktan vazgeçerek hiç bir şey yapamazlar. MHP ile ittifaktan vazgeçen iktidardan vazgeçer. Yalnız 50+1 tartışmasında değil, NATO konularında da AK Parti ile MHP arasında bazı çatlaklar gelişiyor. AK Parti'nin içine girdiği Atlantik sistemine bağlanan çizgiyi MHP'nin kaldırabileceğini sanmıyorum.

Perinçek, ayrıca Cumhur İttifakı'nda Türkiye'de gelenek yaratmış, Türkiye siyasetinde ağırlığı olan, kökü olan başka parti olmadığını belirtti.