Eda Ece'ye tepkiler dinmiyor: İsmail Saymaz ve birçok isimden tepkiler yağdı
Eda Ece, katıldığı ödül töreninde depremzedeler hakkında söylediği skandal sözlerle tepkileri üstüne çekmeye devam ediyor. Sosyal medyalarda ünlü isimlerin Eda Ece hakkında söylediği sözler dikkat çekiyor.
Eda Ece, katıldığı ödül töreninde depremzedeler hakkında söylediği skandal sözlerle tepkileri üstüne çekmeye devam ediyor. Eda Ece Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler hakkında en son katıldığı ödül töreninde şu sözleri söylemişti:
- Bu sene çok değişik bir seneydi, haftaya da düğünüm var. Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık. Çok travmatik bir seneydi. Pandemi atlattık, dizim 6 sezonda bitmedi bir de üzerine deprem oldu.
Eda Ece, ödül töreninde depremzedeler hakkında alaycı bir tavır sergilemesinden sonra, sosyal medyalarda Eda Ece'ye tepkiler yağdı.
KİMLER EDA ECE'YE TEPKİ GÖSTERDİ?
SAİD ERCAN'DAN EDA ECE'YE TEPKİ
Said Ercan şu sözlerde Eda Ece'ye tepkisini göstedi:
- Kim kaç para gönderdiyse (gönderdi mi onu da bilmiyoruz) söyleyin biz iade edelim.
UMUT MÜRARE'DEN EDA ECE'YE TEPKİ
SİNAN AKÇIL'DAN EDA ECE'YE TEPKİ
ŞEBNEM BURSALI'DAN EDA ECE'YE TEPKİ
ALİ NURİ TÜRKOĞLU'NDAN EDA ECE'YE TEPKİ
SEVDA TÜRKÜSEV'DEN EDA ECE'YE TEPKİ
Haber sunucusu İsmail Küçükkaya ve Gazateci İsmail Saymaz'da Eda Ece'ye tepki gösteren isimler arasında yer aldı. İşte o isimler Eda Ece hakkında neler söyledi:
İsmail Saymaz Eda Ece'nin ödül töreninde söylediği sözler hakkında şu ifadeleri kullandı:
Bıktık artık bu zevzekliklerden
İsmail Küçükkaya ise Eda Ece'nin ödül töreninde söylediği sözlere karşı ''Hiç olmazsa tutun diyerek'' sözleri ile tepkisini göstererek şu ifadeleri kullandı:
- Deprem bölgesinde yaşananları anlamadan, oradaki travmayı anlamadan, böyle ileri geri yorumlar, yerli yersiz analizler, hiç komik olmayan espriler... Eğer yeterince duyarlı değilseniz, eğer gerçekten deprem bölgesinde yaşananların ne anlama geldiğini hissedemiyorsanız, eğer evini yurdunu doğduğu mahalleyi, arkadaşlarını kaybetmenin hüzün verici olduğunu bilmez iseniz, eğer derin travmalar yaşayan bir insanın bir ailenin topluluğun nasıl reaksiyon göstereceğini -siyaseten- hiç anlamadıysanız hiç olmazsa susun kardeşim. Hiç olmazsa susun.