Eda Ece'ye tepkiler dinmiyor: İsmail Saymaz ve birçok isimden tepkiler yağdı

Eda Ece, katıldığı ödül töreninde depremzedeler hakkında söylediği skandal sözlerle tepkileri üstüne çekmeye devam ediyor. Eda Ece Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremler hakkında en son katıldığı ödül töreninde şu sözleri söylemişti:

- Bu sene çok değişik bir seneydi, haftaya da düğünüm var. Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı, sandıktan onu anladık. Çok travmatik bir seneydi. Pandemi atlattık, dizim 6 sezonda bitmedi bir de üzerine deprem oldu.

Eda Ece, ödül töreninde depremzedeler hakkında alaycı bir tavır sergilemesinden sonra, sosyal medyalarda Eda Ece'ye tepkiler yağdı.

KİMLER EDA ECE'YE TEPKİ GÖSTERDİ?

SAİD ERCAN'DAN EDA ECE'YE TEPKİ

Said Ercan şu sözlerde Eda Ece'ye tepkisini göstedi:

- Kim kaç para gönderdiyse (gönderdi mi onu da bilmiyoruz) söyleyin biz iade edelim.

UMUT MÜRARE'DEN EDA ECE'YE TEPKİ

SİNAN AKÇIL'DAN EDA ECE'YE TEPKİ

ŞEBNEM BURSALI'DAN EDA ECE'YE TEPKİ

ALİ NURİ TÜRKOĞLU'NDAN EDA ECE'YE TEPKİ

SEVDA TÜRKÜSEV'DEN EDA ECE'YE TEPKİ

Haber sunucusu İsmail Küçükkaya ve Gazateci İsmail Saymaz'da Eda Ece'ye tepki gösteren isimler arasında yer aldı. İşte o isimler Eda Ece hakkında neler söyledi:

İsmail Saymaz Eda Ece'nin ödül töreninde söylediği sözler hakkında şu ifadeleri kullandı:

Bıktık artık bu zevzekliklerden

İsmail Küçükkaya ise Eda Ece'nin ödül töreninde söylediği sözlere karşı ''Hiç olmazsa tutun diyerek'' sözleri ile tepkisini göstererek şu ifadeleri kullandı: