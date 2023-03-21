Erdoğan için adaylık başvurusu yapıldı

AK Parti ve MHP heyeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu.

Erdoğan için adaylık başvurusu yapıldı
Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yaptı.

AK Parti ve MHP TBMM grupları, 16 Mart'ta ayrı ayrı düzenledikleri kapalı grup toplantılarında, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı almıştı.

Kaynak: TRT Haber

# cumhurbaşkanı # recep tayyip erdoğan
Ertürk'ten YSK'ya tehdit gibi sözler Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Nevruz tepkisi Cem Uzan'ın adaylığı reddedildi Sırrı Süreya Atatürk'ü hedef aldı
Çok Okunanlar
1 TOKİ TV CANLI İZLE | TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları
2 Icardi Galatasaray ile ilgili kararını verdi!
3 Ulusal Kanal'ı sosyal medyada takip edin
4 Malatya'da deprem
5 Galatasaray'a transfer yasağı geldi!