Erdoğan oy için emeklilere umut verdi! "Temmuzda emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız"

Hükümetin şişirdiği balon patladı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim sonuçlarını etkileme potansiyeli yüksek olan emekliler için bu kez de Temmuz ayına işaret etti.

"Temmuz ayında, yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre, emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız."

Erdoğan, emeklinin bütçeye yük olduğunu bir kez daha tekrarladı. Hesabı yaparken duraksadı asgari ücret zammı için de kapıları kapattı.

"Sahada emekli maaşlarında bununla bağlantılı şekilde kaçınılmaz olarak asgari ücrette ara artış istekleriyle karşılaşıyoruz. Yatırım bütçemizin tamamını veya eğitime, sağlığa ayırdığımız kaynağın tümünü sadece bu artışa tahsis etmesek bile mümkün olmadığını göreceksiniz."

Refah kaybı olduğunu söylemesine rağmen Erdoğan, ekonomiyi bu duruma getiren programa da sahip çıktı.

"Yüksek enflasyonun çalışanlar ve emeklilerde yol açtığı refah kaybı gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Bunun için öncelikle ekonomi programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürerek fiyat istikrarını sağlamamız gerekiyor."

Yüksek enflasyonun maaşları erittiğini ifade eden Erdoğan, enflasyonun düşüşü için yine baz etkisinin olacağı tarihe işaret etti.