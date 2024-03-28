Halk tezgâhlara uzaktan bakıyor! Vatandaşın alım gücü düştü

Meyve ve sebzeye de ulaşmak artık kolay değil. Fiyat yüksek. Hele bir de ev nüfusu kalabalıksa geçim daha da zorlaşıyor. 1-2 kilo yetmiyor.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Ofis semt pazarına gidenler, tezgahlara uzaktan bakar oldu. Alanlarsa 1-2 kilonun ötesine geçemiyor.

Kimi iftar için kimi haftalık alışverişi için pazara gitti. Ancak poşetler eskisi gibi dolmuyor.

Vatandaşın alım gücü giderek düşüyor. Mutfaktaki yangın dar gelirli için daha da büyüyor.

Pazar esnafı da satışların düşmesinden yakınıyor. Yani Diyarbakır'daki semt pazarında alan da satan da mutlu değil.