Erdoğan'ı teslim alma tertibi: Biden'ın Mücahit'i iş başında

Aydınlık Gazetesi'nin bugünkü manşeti önemli bir bilgiyi aktardı. Buna göre 14 Mayıs seçimleri yaklaşırken siyasi ve diplomatik kulislere bomba gibi bir haber düştü:

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek için Beyaz Saray’a talepte bulundu.

Kulislerde Biden’ın henüz bu talebe yanıt vermediği, kabul etmesi durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Amerika’ya gitmesinin planlandığı konuşuluyor. Aynı bilgi, ABD'de de yayılmaya başladı. Türkiye masasında çalışan bazı yetkililer şunları söyledi:

- Türkiye, Suriye’de ABD’ye düşmanca bir tutum içinde. ABD askerlerinin güvenliğini de riske sokan işler yapıyor. Bu durumun düzelmesi lazım. ABD Genelkurmay Başkanı geçen günlerde Fırat’ın doğusundaydı. Bu ziyaretin mesajı iyi anlaşılmalı.

BULUŞMA İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Uzun süredir ABD’de bulunan ve Türk-Amerikan ilişkilerini yakından takip eden bir Türk de Aydınlık’a şu açıklamalarda bulundu:

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Biden’la görüşmek istediği burada da konuşuluyor. Bu bilginin kaynağı kim belli değil. Ama benim Amerikalılardan edindiğim bilgilere göre, Biden Türkiye’den önemli bir taviz almadan seçim öncesi bu buluşmaya yanaşmayacak. Burada öne çıkan konu Suriye’de kurmayı planladığı Kürt devletçiği. Türkiye’den Suriye’de harekatları durdurmalarını istiyorlar. Türkiye’nin Rusya, Suriye ve İran’la işbirliği içinde hareket etmesini kabul etmiyorlar. Eğer iddia doğruysa Amerikalılar için fırsat olur. Seçim öncesi Erdoğan’ı sıkıştırmaya çalışırlar.

HEDEF CEPHEYİ BÖLMEK

Aydınlık, Biden ile görüşme söylentisini araştırdı, bilginin yalan olduğunu teyit etti. Söylentiyi yayan kişinin ise AK Parti Ankara Milletvekili Mücahit Arslan olduğu ortaya çıktı. Arslan'ın başka AK Partili yetkilileri de tertibe kattığı öğrenildi.

Tertibin hedefi açık: Milli kuvvetler arasında güvensizlikler yaratmak, Türkiye Cephesi'ni bölmek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalnızlaştırarak ABD'ye boyun eğdirmek. Üstüne Avrasya Cephesi'nde Türkiye'ye karşı şüpheler yaratmak. Türkiye'de yükselen dalganın “milliyetçilik” olduğunu tespit eden ABD'liler, fitne yoluyla rota değişikliğini zorluyorlar. Bunun için de AK Parti içindeki Amerikancılar ile Cumhurbaşkanı etrafındaki bazı danışmanlar kullanılıyor. Cumhurbaşkanı'na telkinleri şöyle:

- ABD ile takışma, seçimi kazanamazsın!

AK PARTİ’DEKİ AMERİKANCILAR

Aslında AK Parti içindeki Amerikancılar, uzun süredir Amerika ile ilişkilerin düzeltilmesi için çaba gösteriyor. NATO’nun genişlemesinin fırsat olarak değerlendirilmesini isteyen Amerikancılar, seçimi de bahane ederek faaliyetlerini yoğunlaştırmış durumda. “İsrail üzerinden ABD ile ilişkilerin düzeltilmesi” görüşünü savunan ve İsrail’le ilişkilerin normalleşmesini sağlayan Amerikancı kanat, “Seçimleri kazanmamız için ABD’nin frenlenmesi şart!” görüşünü öne çıkarıyor. AK Parti’nin yaşadıkları zorlukları büyütüp “ABD ile yakınlaşma” politikasını dayatıyorlar.