Güroymak'ta oylar yeniden sayıldı! Belediye AK Parti'ye geçti

Yapılan İtirazlar üzerine seçim kurulu, 14 bin 107 seçmenin oy kullandığı 62 sandığın yeniden sayılmasına karar verdi.

Yapılan sayım sonucunda AK Parti adayı Mutlu'nun oyu 13 artarak 4 bin 313'e, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Yıldırım'ın oyu 5 artarak 4 bin 297'ye, Üncü'nün oyu ise 15 artarak 4 bin 221'e yükseldi.

Bu sonuçlara göre Güroymak Belediye Başkanı AK Parti’nin adayı Eşref Mutlu oldu.