Güroymak'ta oylar yeniden sayıldı! Belediye AK Parti'ye geçti

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin adayı Eşref Mutlu 4 bin 290, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Emrullah Yıldırım 4 bin 292 ve DEM Parti adayı Mehmet Şirin Üncü ise 4 bin 206 oy almıştı.

Güroymak'ta oylar yeniden sayıldı! Belediye AK Parti'ye geçti
Güroymak'ta oylar yeniden sayıldı! Belediye AK Parti'ye geçti
Editör: Uğur Çam

Yapılan İtirazlar üzerine seçim kurulu, 14 bin 107 seçmenin oy kullandığı 62 sandığın yeniden sayılmasına karar verdi.

Yapılan sayım sonucunda AK Parti adayı Mutlu'nun oyu 13 artarak 4 bin 313'e, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Yıldırım'ın oyu 5 artarak 4 bin 297'ye, Üncü'nün oyu ise 15 artarak 4 bin 221'e yükseldi.

Bu sonuçlara göre Güroymak Belediye Başkanı AK Parti’nin adayı Eşref Mutlu oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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