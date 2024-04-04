YSK, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla ilgili karar verdi! Kararın gerekçesini bugün yazacak

31 Mart yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediyesinde gelen itiraz üzerine Yüksek Seçim Kurulu, mazbatayı 2. en çok oyu alan belediye başkan adayına vermeye karar vermişti. O karar değişti...

YSK, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığıyla ilgili karar verdi! Kararın gerekçesini bugün yazacak
Editör: Metehan Gül
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Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, itiraz üzerine, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en çok oyu alan Abdullah Zeydan'ın "seçilme yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.

DEM Parti'nin bu karara karşı itirazı dün YSK tarafından kabul edilmiş ve mazbatanın tekrardan Abdullah Zeydan'a verilmesi kararlaştırılmıştı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Kurula girişi sırasında gazetecilerin konuya ilişkin sorusu üzerine, dün aldıkları karara ilişkin gerekçeyi bugün yazacaklarını bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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