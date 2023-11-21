HEDEP Milletvekili Cengiz Çandar'dan Skandal Sözler! "YPG Terör Örgütü Değildir"

HEDEP Milletvekili Cengiz Çandar, Meclis'te Dışişleri Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde konuştu. Çandar, konuşmasında "YPG terör örgütü değildir" ifadelerini kullandı. Çandar şöyle konuştu:

- Karadeniz'de NATO ile sürtüşme halindeyiz, Suriye'de karşımızda Amerika'yı buluyoruz. Tam bölge politikamıza yön veren Kürt karşıtlığı. Ne kadar karşı çıkılırsa çıkılsın, 'Hayır terör örgütü' deseniz de Kürt karşıtlığı... Öyle olmasaydı PYD liderini biz 2013 yılında birden fazla kez Ankara'da ve İstanbul'da niye kabul ettik? Dışişleri'nin en üst kademeleriyle niye görüştü? Terör örgütü temsilcisi olarak mı görüştü? Süleyman Şah türbesi 2015 yılında YPG ile işbirliği yapılarak yer değiştirildi. Şimdi bu örgütler ne zaman terör örgütü oldular? 2013 ve 2015 yılından sonra birden terör örgütü hüviyeti mi kazandılar?