Özgür Özel HEDEP ve İyi Parti ile İş Birliği İçin Kolları Sıvadı

CHP’nin yeni genel başkanı Özgür Özel, HEDEP ve İyi Parti ile iş birliği için temaslara başladı.

Yerel seçimlerde İyi Parti ile iş birliği için yeşil ışık yakan Özgür Özel, Akşener ile iyi ilişkimiz partilerimiz arasındaki buzları eritecek dedi. Özgür Özel, iş birliği için İyi Parti’den adım gelmezse CHP’nin adım atacağını vurguladı.

Eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun, Ümit Özdağ ile imzaladığı protokol Kürt seçmeni kızdırdı diyen Özel, “HEDEP ile ilişkilerimiz şeffaf” olacak dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, HEDEP ile ilişkilerimiz şeffaf olacak açıklaması gündemdeyken HEDEP’in milletvekili Pervin Buldan ile operada buluştu.

Konserin ardından Özel'in elini öptüğü soprano Pervin Chakar’ın siyasi duruşu da ayrı bir tartışma yarattı. Cumhuriyet Devrimi’ne isyan eden Seyyit Rıza’yı savunan Çakar’ın sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.