HÜDA PAR Milletvekili Cumhuriyeti hedef aldı

HÜDA PAR milletvekili Serkan Ramanlı, "Bundan 100 yıl önce darbe yapanların, insanları kendilerinden uzaklaştırıp devlete düşman ettirdiği halklardan biri Kürtler idi" dedi.

HÜDA PAR Milletvekili Cumhuriyeti hedef aldı

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde dün HÜDA PAR, Seçmeli Ana Dil dersine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla “Ana Dilimi Seçiyorum" temalı bir panel düzenledi.

HÜDA PAR Milletvekili Serkan Ramanlı yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in ilanını hedef alarak şunları söyledi:

- Bundan 100 yıl önce darbe yapanların, insanları kendilerinden uzaklaştırıp devlete düşman ettirdiği halklardan biri Kürtler idi ve bu Kürtler de Müslümandı. Bu uygulama yıllarca devam etti. Gayeleri İslam'ı bölgeden silmekti ve ne yazık ki bazı yerlerde de bunu başardılar. Bizlere hem Müslüman olmamız hem de Kürt olmamız dolayısıyla her iki yönden düşmanlık ettiler. Elhamdülillah âlimlerimiz ve büyüklerimizin çabalarıyla tümden başarıya ulaşmadı. İslam'ı bizden alamadılar ama dilimiz, gün geçtikçe eriyip kayboluyor.
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# hüda par # cumhuriyet
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