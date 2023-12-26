AK Parti Listelerinden Meclis'e Giren HÜDA PAR Genel Başkanı'ndan Özerklik Çıkışı!

Cumhur İttifakı'na katılan HÜDA PAR'ın, AK Parti listelerinden Meclis'e giren Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Meclis kürsüsünden "eyalet, özerklik ve federasyonun tartışılabileceğini" ifade etti. TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Yapıcıoğlu, "Biz olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir diyoruz." ifadelerini kullandı. PKK'ya 12 şehit vermemizin ardından gelen açıklama tepkilerin odağı oldu.

Yapıcıoğlu'nun açıklaması sonrası Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in HÜDA PAR ile ilgili söyledikleri akıllara geldi. Perinçek, yaptığı açıklamada HÜDA PAR ile ilgili şu uyarıda bulunmuştu:

- HÜDA PAR’ın amacı Türkiye’yi bölmek, Güneydoğu’da ayrı bir otorite oluşturmak, Türk milleti kavramını Anayasa’dan çıkartmak ve Kürtçe dilini resmi dil yapmaktır. Bu anlamda HDP ile HÜDA PAR’ın programları arasında bir beraberlik de görüyoruz. Türkiye ileride görecektir ki bu iki parti bir araya gelerek beraberlik oluşturacaklardır.