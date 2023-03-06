İmamoğlu ve Yavaş'tan dikkat çeken açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Akşener'in, iki belediye başkanına cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları önerisini ilettiğini, aynı öneriyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da ileteceğini söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Cumhurbaşkanı adaylığı için çağrıda bulunduğu Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş, Millet İttifakı'nın Saadet Partisi'nde gerçekleştirilecek ve cumhurbaşkanı adayının belirleneceği liderler toplantısı öncesi İyi Parti Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. İmamoğlu ve Yavaş, Meral Akşener ile görüşme gerçekleştirdi. 17 dakika süren görüşmenin ardından İmamoğlu ve Yavaş, basın mensuplarına çıkışta açıklama yaptı. İmamoğlu, şöyle konuştu:

- Bu ziyaretimizi değerli Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisiyle gerçekleştiriyoruz. Biz Türkiye'mizin özellikle depremle birlikte yaşadığı zor günlerde ve milletimizin, memleketimizin geleceği açısından 6'lı masanın stratejisinin, varlığının çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Bunun önemine binaen buradayız. Saygıdeğer Genel Başkanımızla duygularımızı paylaştık.

YAVAŞ: "SEYİRCİ KALAMAZDIK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise şöyle konuştu:

- Bizler millet ittifakının belediye başkanlarıyız. Masada yaşanan bu olayları seyretme imkanımız yok. Çünkü hep birlikte bir araya geldik, Ankara, İstanbul gibi birçok büyükşehri kazandık. Önümüzde seçim var. Milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Böyle bir deprem felaketinden sonra bu yaraları saracak şekilde tekrar bir araya gelinmesi arzusu halkımızın arzusu. Biz de görev edindik, bunu Sayın Genel Başkanımıza ilettik. Değerlendirecekler.