İmamoğlu'ndan Akşener'e yanıt

Akşener: Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde.

İmamoğlu: Bu yapılan yorumları ben hiç muhatap almayacağım.

İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarına yanıt verdi.

Akşener: Boş zamanlarında da İstanbul’da olanlar bu şehri yönetemez.

İmamoğlu, Akşener'in açıklamalarını muhatap almadığını söyledi.

İmamoğlu: Siyasi, muğlak, geçerliliği olmayan bir takım tarifelere muhattap olmayacağım.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile polemiğe girmeye de devam ediyor.

İmamoğlu: Cumhurbaşkanı öyle açıklamalar yapıyor ki yöre insanlarını şok ediyor. Neyin tehdidini yapıyorlar şaka gibi.

Erdoğan'ın seçmeni tehdit ettiğini öne süren İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı beni izlesin" dedi.

ERDOĞAN: İstanbul harap oldu.

Rakibi Murat Kurum'un nitelikli bir kampanya yürütemediğini söyleyen İmamoğlu, "Don Kişot" benzetmesine de yanıt verdi.

Kurum: Bu yönetim tıpkı Don Kişot gibi.