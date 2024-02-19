İmamoğlu'ndan Akşener'e yanıt
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e yanıt verdi. İmamoğlu, "Bu yapılan yorumları ben hiç muhatap almayacağım" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise seçmeni tehdit ettiğini belirten İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı beni izlesin" dedi.
Akşener: Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde.
İmamoğlu: Bu yapılan yorumları ben hiç muhatap almayacağım.
İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in açıklamalarına yanıt verdi.
Akşener: Boş zamanlarında da İstanbul’da olanlar bu şehri yönetemez.
İmamoğlu, Akşener'in açıklamalarını muhatap almadığını söyledi.
İmamoğlu: Siyasi, muğlak, geçerliliği olmayan bir takım tarifelere muhattap olmayacağım.
İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile polemiğe girmeye de devam ediyor.
İmamoğlu: Cumhurbaşkanı öyle açıklamalar yapıyor ki yöre insanlarını şok ediyor. Neyin tehdidini yapıyorlar şaka gibi.
Erdoğan'ın seçmeni tehdit ettiğini öne süren İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı beni izlesin" dedi.
ERDOĞAN: İstanbul harap oldu.
Rakibi Murat Kurum'un nitelikli bir kampanya yürütemediğini söyleyen İmamoğlu, "Don Kişot" benzetmesine de yanıt verdi.
Kurum: Bu yönetim tıpkı Don Kişot gibi.