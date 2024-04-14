İsrail'den geri adım: 'İsrail, İran'a karşılık vermekten son anda vazgeçti!'

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre İsrail, İran'a karşılık vermekten son anda vazgeçti!

İsrail'den geri adım: 'İsrail, İran'a karşılık vermekten son anda vazgeçti!'
Editör: Metehan Gül
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılan telefon görüşmesinin ardından İran'ın saldırılarına karşılık verilmesiyle alakalı karara varıldı.

İsrail hükümetinin, telefon görüşmesi akabinde "İran'ın saldırılarına karşılık vermekten son anda vazgeçtiği" iddia edildi.

Savaş Kabinesi ile Bakanlar Kurulu'nun önce salt çoğunlukla İran'a derhal karşılık verilmesini onayladığı ancak ABD Başkanı ile yapılan görüşme sonrası bu kararın değiştiği aktarıldı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, İran saldırılarına yönelik yanıtın Savaş Kabinesi'nce alınmasını kararlaştırmıştı.

Başbakan Netanyahu, bugün Tel Aviv'de Savaş Kabinesi üyeleriyle bir araya gelmiş, toplantıda İran saldırılarına verilecek "yanıtın" ele alınacağı ifade edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# işgalci israil # iran # abd
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