İYİ Parti Ankara İl Başkanı Önder, görevinden istifa etti!

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Akif Sarper Önder, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Önder, görevinden istifa etti!
Editör: Yağmur Biçen

Önder, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Partinin 27 Nisan'da olağanüstü kurultaya gideceğini hatırlattı ve paylaşımda:

"31 Mart'ta seçimlerin gerçekleşmesine az bir zaman kala kurucu Genel Başkanım Meral Akşener Hanımefendinin olurlarıyla atandığım, il teşkilatımızı kurumsal bir yapıya dönüştürmek ve seçimlerde de başarılı olmak adına yönetim kurulu ve divan üyesi arkadaşlarımla birlikte yürütmüş olduğum Ankara İl Başkanlığı görevimi bugün itibarıyla sonlandırdığımı tüm kamuoyuna duyururum.

Birbirinden kıymetli genel başkan adayı ağabeylerimizle öncesinde yapmış olduğum görüşmelerimde kendilerine de bildirdiğim bu kararımın tek nedeni, yeni seçilecek olan genel başkanımızın elini rahatlatarak, yeni dönemde çalışmak isteyebileceği bir partilimin Ankara İl Başkanlığı görevine getirilme düşünceleri için imkan verebilmektir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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