Muğla'da, Deniz Kuvvetleri gemisi ile Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı!

23 Nisan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında Muğla'da Deniz Kuvvetleri gemisi ile Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı.

Muğla'da, Deniz Kuvvetleri gemisi ile Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı!
Editör: Metehan Gül
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Muğla'nın Fethiye, Marmaris ve Bodrum ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri gemisi ile Sahil Güvenlik botları ziyaretçilerini ağırladı.

Muğla'da, Deniz Kuvvetleri gemisi ile Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı! - Resim : 1

Fethiye'de, TCG Köyceğiz gemisi ile Sahil Güvenlik botu ziyaretçilere kapılarını açtı. Gemiyi ziyaret edenler, personel tarafından bilgilendirildi. Vatandaşlara, geminin imkan ve kabiliyetleri anlatıldı.

Sahil Güvenlik Botu 911 ise Ece Marina'da ziyaretçilerini ağırladı.

Bodrum ilçesinde Gümrük İskelesi'ne demirleyen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı TCSG-10 botu öğrencilerin ve vatandaşların ziyaretine açıldı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı bağlı TCSG 310 botu da Marmaris Yat Limanı'nda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Muğla'da, Deniz Kuvvetleri gemisi ile Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı! - Resim : 2

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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