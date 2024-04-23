Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 59 çocuğa bisiklet hediye edildi!

59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu etkinlik sponsorlarından bir bisiklet firması 23 Nisan dolayısıyla İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden isimleri alınan 59 çocuğa bisiklet hediye etti.

Bisikletlerini alan çocuklar, "Çok mutluyuz. 23 Nisan kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz" diyerek sevinçlerini belli etti.

Marmaris İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cem Tuncel ve personeli tarafından dağıtımı yapılan bisikletleri, çocuklara Muğla Valisi İdris Akbıyık, İl Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, İl Emniyet Müdürü Ali Canpolat, Güney Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, İl Gençlik ve Spor Müdürü Kazım Açıkbaş, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve ilçe protokolü hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Dünya Artistik Bisiklet Şampiyonu Alman Sporcu Viola Brand bisikletlerine binen çocuklara özel bir şov yaparak herkesi kendine hayran bırakırken, şovun arkasından yüzlerce kırmızı beyaz balon gökyüzüne bırakıldı.