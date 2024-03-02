İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den CHP'ye 'jest' tepkisi! "Midem bulandı artık"

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti arasında gerginlik sürüyor. Önceki seçimlerde 15 milletvekili, belediye başkanlıkları ve makam pazarlıkları yapan eski altılı masa ortağı iki parti bu sefer de Balıkesir konusunda birbirine düştü.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "2019 yerel seçimlerinde Balıkesir'de Akşener'in isteği üzerine adayımızı çektik, kendi adayları kaybetti" dedi, Balıkesir için Akşener'den "jest" beklediğini söyledi.

"Çok değer verdiğim ablam dediğim sevgili Meral Akşener, şunu bekliyorum Meral Hanımdan: Bu genç arkadaşıma ve Balıkesir'e bir borcum vardı. Ben gereğini yapıyorum der mi? Benim tanıdığım Meral Hanım der."

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Özel'e sert sözlerle tepki gösterdi.

"Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu jest isteme işlerinden bıktım, usandım, midem bulanıyor artık"

2018 Genel Seçimlerinde İyi Parti'nin seçime girme yeterliliğinin sağlanması için 15 milletvekili CHP'den İyi, Parti'ye geçmişti. Akşener, CHP'nin bu konuyu sürekli gündeme getirmesine de sitem etti.