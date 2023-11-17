İyi Parti'de Yaprak Dökümü! Aylin Anıl Arslan da İstifa Etti

İyi Parti'de yaprak dökümü devam ediyor. Seçim mağlubiyetinin ardından Genel İdare Kurulu üyeleri ve Kurucu Başkanlarının istifaları ile çalkalanan İYİ Parti de sular durulmuyor. 200 kurucu üyesinden 70’inin istifa ettiği bilinen İYİ Parti’de, Sağlık Politikaları Başkan Yardımcısı Aylin Anıl Arslan da istifa ettiğini duyurdu.

Öte yandan, İYİ Parti'den istifa edecek 10 yeni ismin daha olduğu kulislere yansıdı. İstifa edecek isimler arasında Turan Çömez ve Yüksel Arslan'ın da adı geçiyor...