Kılıçdaroğlu Partisinin Kararını Açıkladı! Irak ve Suriye Tezkeresine Destek Verecekler mi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu Mehmetçiğin Irak ve Suriye'deki görev süresinin uzatılmasına yönelik tezkerelere karşı tavrını açıkladı. Kılıçdaroğlu, tezkerelerin Türkiye’ye yabancı asker davetinin önünü açtığını savundu. CHP Genel Başkanı, MHP Genel Başkanına'da tepki gösterdi.

- MHP'nin genel başkanı olarak. Yabancı asker postallarının Türkiye topraklarını çiğnemesine evet diyor musun, demiyor musun? Milliyetçiyim diyorsun, bu kardeşiniz de milliyetçi; asla ve asla yabancı bir askerin Türkiye'ye gelmesini istemiyoruz.