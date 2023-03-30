Kılıçdaroğlu ve Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer görüştü

Kılıçdaroğlu, bugün saat 14.00'te 10. Cumhurbaşkanı Sezer'i Ankara'daki evine konuk oldu. Kılıçdaroğlu'na, kurmayları eşlik etti.

Sezer, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu için "Başarılı olmasını diliyorum" dedi. "Destekliyor musunuz" sorusuna da "Evet" yanıtını verdi.