Kılıçdaroğlu ve Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer görüştü
Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 14.00'te eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Sezer’in Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki evine konuk oldu.
Kılıçdaroğlu, bugün saat 14.00'te 10. Cumhurbaşkanı Sezer'i Ankara'daki evine konuk oldu. Kılıçdaroğlu'na, kurmayları eşlik etti.
Sezer, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu için "Başarılı olmasını diliyorum" dedi. "Destekliyor musunuz" sorusuna da "Evet" yanıtını verdi.