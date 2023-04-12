Kılıçdaroğlu'nda Sadullah Ergin eleştirilerine ilk yorum: "Olduğu gibi kabul ederiz"

CHP’nin milletvekili aday listeleri açıklanmış, Eski Adalet Bakanı, Ergenekon, Balyoz soruşturmalarının mimarlarından Deva Partili Sadullah Ergin, Ankara 1’inci bölge 4’üncü sıradan aday gösterilmişti. CHP’nin bu kararı vatanseverlerin tepkisini çekmişti.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklama ile Sadullah Ergin’e sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, Ergin'in akılcı bir politika izlenerek aday gösterildiği savunurken şu ifadeleri kullandı:

- Biz onların içişlerine karışamayız. O zaman çok büyük sıkıntı çıkar. Onlar bizim içişlerimize karışamazlar, biz onların iç işlerine karışamayız. Onlar ayrı partiler, biz ayrı partiyiz. Onlar kendi adaylarını seçerler, biz kendi adaylarımızı seçeriz. Dolayısıyla birbirimizin alanına girip oraya yönelik üstü örtülü veya açık eleştiri yaparsak doğru olmaz. Biz olduğu gibi kabul ederiz.