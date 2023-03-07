Kılıçdaroğlu'ndan teşekkür mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'yı oluşturan partilerin genel başkanlarına duydukları güven için teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu'ndan teşekkür mesajı
Kılıçdaroğlu'ndan teşekkür mesajı / Ankara / 2023

Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Millet İttifakı'nın Sayın Genel Başkanlarına, duydukları güven için teşekkür ederim. Şimdi el ele, omuz omuza yürüyeceğimiz uzun bir yolumuz var. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Başlıyoruz!" ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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