Kılıçdaroğlu'ndan teşekkür mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'yı oluşturan partilerin genel başkanlarına duydukları güven için teşekkür etti.
Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Millet İttifakı'nın Sayın Genel Başkanlarına, duydukları güven için teşekkür ederim. Şimdi el ele, omuz omuza yürüyeceğimiz uzun bir yolumuz var. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Başlıyoruz!" ifadesini kullandı.
Millet İttifakının Sayın Genel Başkanlarına, duydukları güven için teşekkür ederim. Şimdi el ele, omuz omuza yürüyeceğimiz uzun bir yolumuz var. Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 6, 2023
Başlıyoruz!@T_Karamollaoglu @meral_aksener @alibabacan @Ahmet_Davutoglu @DpGultekinUysal pic.twitter.com/ZFN7DMOi0m
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