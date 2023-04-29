Mansur Yavaş PKK'nın uzantısı HDP'ye "meşru" dedi
Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Mansur Yavaş, HDP'nin Meclis'te olduğunu unuttu. Yavaş, HDP'nin meşru olduğunu belirterek, "Belki Meclis'te olup dertlerini anlatmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Mansur Yavaş, HDP hakkında akıllara durgunluk veren açıklamalar yaptı. Yavaş, hali hazırda yıllardır Meclis'te olan HDP'nin Meclis'e girip "PKK'ya silah bırakma çağrısı" yapacağını öne sürdü. Yavaş, Demirtaş'ın açıklamasına atıf yaparak HDP'nin meşru olduğunu da ileri sürdü.
Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalar yapan Yavaş, HDP konusunda yaptığı açıklamada, "Belki HDP'de Meclis'te olup derdini anlatmak istiyor" ifadelerini kullandı. HDP'nin yıllardır Meclis'te olduğunu unutan Yavaş, HDP daha önce hiç Meclis'e girmemiş gibi konuştu. Yavaş şu ifadeleri kullandı:
- Belki HDP'de Meclis'te olup derdini anlatmak istiyor. Bu şekilde düşünüyorsa meşrudur. Ben Demirtaş'ın bir açıklamasını da gördüm diyor ki "PKK silah bırakmalıdır". Belki HDP bu şekilde Meclis'e girip yarın diyecek ki PKK'ya "silah bırakın. Ne konuşulcaksa Meclis'te konuşulsun." Bunda kötü bir şey yok ki.
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