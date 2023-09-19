Meral Akşener'den ittifaklarla ilgili yeni açıklama! İş birliği kapılarını kapattı

81 ilde yerel seçimlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını ilan eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yerel seçime yönelik yeni açıklamalar geldi. Trakya Teşkilat Buluşması'nda konuşan Akşener, iş birliği kapılarını bir kez daha kapattı.

Akşener'in gündeminde 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri de vardı. Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Abdullah Gül'ü ortak aday olarak önerdiğini açıkladı. Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'ün adaylığını doğrudur bana söyledi. 15 milletvekili ricası için gittiğimde söyledi." dedi.

Muhalefet kanadındaki tartışmalara İyi Parti Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray da dahil oldu. Çıray, sosyal medya hesabından CHP'ye ateş püskürdü. Çıray yaptığı paylaşımda, "Milleti Allah korumuş. Bunlar devlet sırrı filân koruyamazlarmış. Rejim korkusu ile verdiğim desteği de helâl etmiyorum. AKP'ye rakip yaratacağım derken, adeta yandaş yaratmışım. Ama; camdan evden oturuyorsunuz! Ve gerçeği bilenleri bilerek onları konuşmaya davet ediyorum." dedi.