Sezgin Tanrıkulu hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi! Peki şimdi ne olacak?

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, "15 köylüyü helikopterden atan TSK değil mi? Biz eleştirel yaklaşırız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." diyerek Mehmetçiği hedef almıştı. Sezgin Tanrıkulu hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir canlı yayında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef almıştı. Tanrıkulu'nun açıklaması sonrasında harekete geçilmiş ve soruşturma başlatılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik " suçlarından soruşturma açtı.

Tanrıkulu hakkında hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'nın uygun bulmasının ardından Cumhurbaşkanlığına gönderildi.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Fezleke 1 Ekim'de yeni yasama döneminin başlamasının ardından önümüzdeki aylarda Meclis'in gündemine gelecek.

Önce hazırlık komisyonu savunmayı alacak ardından kararını verecek. Dosya daha sonra Genel Kurul'a gelecek. Genel Kurul'daki oylama da dokunulmazlığın kaldırılması kararı çıkması halinde Tanrıkulu hakim karşısına çıkacak.