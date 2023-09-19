Erdoğan'dan Batı'ya sıcak mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu için New York'ta. Erdoğan burada çeşitli düşünce kuruluşlarıyla görüştü ve ABD medyasına röportaj verdi. Erdoğan, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlendiğini ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden canlanması için olumlu bir hava olduğunu söyledi.

Erdoğan'dan Batı'ya sıcak mesajlar
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD'nin New York kentinde temaslarına devam ediyor. Erdoğan ABD'de faaliyet gösteren düşünce kuruluşu temsilcileriyle Türkevi’nde yuvarlak masa toplantısı yaptı.

TÜRKİYE-ABD VE TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD,Türkiye – Avrupa Birliği ilişkileri ve NATO üzerine konuştu. Cumhurbaşkanı Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin gelişmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri hakkında da konuştu.

- İçinde bulunduğumuz kritik dönemde Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden canlandırılması için bir fırsat penceresi açıldığını görüyoruz.

Cumhurbaşkanı ABD'de böyle konuştu. Oysa Erdoğan daha iki gün önce ABD'ye hareket etmeden önce Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raporu'nun ardındın "AB ile gerekirse yolları ayırabiliriz." demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Concordia Zirvesinde de Türkiye ile Batı arasındaki ilişkiler hakkında konuştu. Erdoğan NATO konusunda " NATO içinde aldığımız görevleri harfiyen yerine getiren bir ülkeyiz, buradan taviz vermeye niyetimiz yok" dedi.

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ

Erdoğan Türkiye – Rusya ilişkilerini de değerlendirdi. Amerikalı haber kanalı PBS'ye konuşan Erdoğan "Benim (Putin'e) güvenmemem için hiçbir sebep yok" dedi.

- Benim (Putin'e) güvenmemem için hiçbir sebep yok. Batı ne kadar güvenilirse Rusya da en az o kadar güvenilirdir. 50 senedir bizi kapısında bekleten AB'dir. Şu anda Batı'ya ne kadar güveniyorsam Rusya'ya da o kadar güveniyorum.

Putin'in tahıl anlaşmasını Ukrayna savaşında avantaj olarak kullandığı ve liderliğine güvenilmeyeceği yönündeki bir soruya ise Erdoğan, "Katılmıyorum. Doğal gazımın yarısı Rusya'dan geliyor, bu da demek oluyor ki dayanışma içindeyiz. Ortak adımlar atıyoruz ve savunma sanayisi alanında da işbirliği yapıyoruz. Bunları Rusya ile yapabiliriz." cevabını verdi.

O soruya böyle yanıt verdi! Erdoğan'dan Rusya mı Batı mı sorusuna "denge" yanıtıO soruya böyle yanıt verdi! Erdoğan'dan Rusya mı Batı mı sorusuna "denge" yanıtıDış Politika

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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