Meral Akşener'den veda konuşması! "Bedeli ben ödedim hesabı artık siz tutacaksınız"

İyi Parti bugün kurultaya gitti. Meral Akşener'in yeniden aday olmadığı kurultayda, 4 isim genel başkanlık için yarışıyor. Kürsüden son kez konuştuğunu belirten Meral Akşener, açıklamalasında "vicdanının rahat" olduğunu belirtti.

MERAL AKŞENER'DEN SON KONUŞMA

Yeniden aday olmayan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin olağanüstü kongresinde konuştu.

Akşener, son kez konuştuğunu belirterek, vicdanının rahat olduğunu söyledi. Hiçbir zaman kişisel bir çıkarı olmadığını söyleyen Akşener, şunları ifade etti:

"Bugün karşınızda bu kürsüden son kez konuşuyorum. Çünkü bugün emaneti devretme günü. Hayatımın 30 yılını farklı dönemlerde memlekeletimizin geleceği devletimizin güvenliği için siyaset sahnesinde çalışarak geçirdik. Beni motive eden tek bir şey vardı o da tüm eğitim hayatım boyunca beni parasız yatılı okutan milletimize ve her geçen gün tahrip edilen devletimize karşı vefa borcumu ödemekti. Bu uğurda 30 yıl boyunca bir kadın olarak zorluklarla iftiralarda tehditlerle karşılaştım.Her devrin ahlaksızlarıyla mücadele ettim. Zihnim de vicdanım da rahat oldu. Hiçbir zaman kişisel bir çıkarım olmadı. Hiçbir zaman utanacağım bir yaram olmadı. Hiçbir zaman vicdanımı susturabilecek bir güç olmadı. Yalan dolana hiç tahammülüm olmadı. Tehdide hiç eyvallahım olmadı. Toz zerresi kadar korkum da olmadı."

"PARMAK SALLAYAN ELLER BENİ DURDURAMADI"

Verdiği tüm kararların arkasında durduğu Akşener, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Milletin hakkı için karşısında durduklarımın parmak sallayan elleri beni yıldıramadı cazip teklifleri beni susturamadı makam vaatleri beni durduramadı tutuklanacaksın tehditleri umrumda bile olmadı. Verdiğim tüm kararların hep arkasında durdum bugün de durmaya devam ediyorum. 28 Şubat'ta ölümle tehdit edilmeme rağmen vesayetçilere karşı tutum aldım. 2010 yılında herkes yetmez ama evet diye diye ortalıkta gezinirken iktidarın en tepesi dahil olmak üzere önde gelenlerine bizzat gittim söyledim yapmayın bu garabet sizi de vuracak dedim maalesef ki milletimiz devletini sokaktan köprüden toplamak zorunda kaldı ve haklı çıktım. 2018'de 2019'da 2020'de ve 2023 yılında da milletle inatlaşılmaz diyerek hem iktidar hem ana muhaleferi uyardım. Herkes sustuğunda bile milletin sesini haykıran oldum. Şahsıma her türlü hakareti küfrü edenler iftiraya sarılanlar bugün benimle aynı şeyleri söylemeye başladılar. Bazıları kısık sesle de olsa haklıymış bile diyenler var. Ne diyeyim sabah şerifleriniz hayır olsun."

"HEM KENDİMİN HEM DE PARTİMİZİN ALDIĞI TÜM KARARLARIN ARKASINDA DURDUĞUM GİBİ..."

İyi Parti'yi yeni bir seçenek olması için kurduklarını söyleyen genel başkan, şu ifadeleri kullandı:

"Gelelim bugüne yani 2024'e... Yetkili kurullarımızın kararı doğrultusunda 31 Mart seçimlerine hür girdik. İYİ Parti'yi kavgalara korkulara mahkum edilen milletimize yeni bir seçenek kurmak için kurmuştuk. Ben de bugüne kadar hem kendimin hem de partimizin aldığı tüm kararların arkasında durduğum gibi bu kararın da arkasında durdum. Ne kadar zorlu bir yola çıktığızın farkındaydım. Karalamalarla üzerimize gelineceğinin farkındaydım. Satın alınmışlara karşı yürekten inanmışların mücadelesini yürüttüğümüzün farkındaydım. Bedel ödeme sırasında da en önde karşınızda duruyorum."

"GEREKTİĞİNDE BEDEL ÖDEMEYİ BİLDİM"

Üzerine düşen her şeyi yaptığını söyleyen Akşener, şu ifadeleri kullandı:

"Gerektiğinde bedel ödemeyi bildim. Bundan dolayı asla pişman olmadım, bugün de pişman değilim. Bugün üzerime düşen her şeyi yapmış olmanın huzuruyla son kez karşınızdayım. Hiçbir hesaba pazarlığa girmeden milletin sesini duyurmuş olmanın mutluluğu ile son kez karşınızdayım."

"BİZ BUGÜNLERE MAYIN TARLALARINDAN GEÇEREK GELDİK"

Akşener, partililerine partiyi kurarken nereden ve nasıl geldiklerini unutmamaları gerektiğini söyledi. Akşener şöyle devam etti:

"Duruşumuzu pazarlık masalarına meze ettirmemiş olmanın gururuyla son kez karşınızdayım. İYİ Parti'yi kurduğumuz ilk günkü gibi bir an bile pes etmeden mücadele etmiş olmanın gönül rahatlığı ile karşınızdayım. Allah herkese böyle veda etmeyi nasip eylesin. Biz bugünlere çiçek bahçelerinden değil mayın tarlalarından geçerek geldik. Türkiye'nin çok yarası var biz merhem olacağız dedik. Hiçbir zaman bir yerlere sırtımızı dayayarak ilerlemedik. Bu partiyi kurarken nereden ve nasıl geldiğimizi unutmayın demiştim."

"BEDELİ BEN ÖDEDİM ARTIK HESABI SİZ TUTACAKSINIZ"

Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı olarak yaptığı son konuşmada, kendisinin bedel ödediğini aktararak sözlerini şöyle noktaladı: