MHP 55 Adayını Açıkladı! İşte O İsimler...

Türkiye yerel seçimlere gün sayarken siyasi partiler de aday çalışamalarına hız verdi. Buna göre MHP, yerel seçimlere ilişkin 8 il, 40 büyükşehir ilçe ve 7 ilçe olmak üzere 55 adayın daha ismini açıkladı.

MHP 55 Adayını Açıkladı! İşte O İsimler...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 8 il ve 57 ilçede seçime giriyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 2. etap olarak adaylıkları kesinleşen 8 İl, 40 Büyükşehir İlçe, 7 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" ifadelerini kullandı.

İşte MHP'nin 55 belediye başkan adayının tam listesi...

MHP 55 Adayını Açıkladı! İşte O İsimler... - Resim : 1

MHP 55 Adayını Açıkladı! İşte O İsimler... - Resim : 2

MHP 55 Adayını Açıkladı! İşte O İsimler... - Resim : 3

MHP 55 Adayını Açıkladı! İşte O İsimler... - Resim : 4MHP 55 Adayını Açıkladı! İşte O İsimler... - Resim : 5

MHP 55 Adayını Açıkladı! İşte O İsimler... - Resim : 6

# mhp # milliyetçi hareket partisi
Çok Okunanlar
Burun Şeklinize Hangi Irka Mensupsunuz? İşte Çarpıcı Araştırma...
Burun Şeklinize Hangi Irka Mensupsunuz? İşte Çarpıcı Araştırma...
Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? 5 İlçede Saatler Sürecek!
Bugün Nerede Su Kesintisi Yaşanacak? 5 İlçede Saatler Sürecek!
Lahey'deki Davanın İlk Duruşması Gerçekleşti
Lahey'deki Davanın İlk Duruşması Gerçekleşti
İstanbullular Dikkat! İSKİ İstanbul'da Barajların Oranlarını Duyurdu!
İstanbullular Dikkat! İSKİ İstanbul'da Barajların Oranlarını Duyurdu!
İŞKUR Açıkladı! O Meslek Sahipleri İşsiz Kalmıyor
İŞKUR Açıkladı! O Meslek Sahipleri İşsiz Kalmıyor
Öne Çıkanlar Prof. Dr. Emin Gürses'ten çarpıcı Epstein yorumu: "Batı ahlakı battı!" Prof. Dr. Emin Gürses'ten çarpıcı Epstein yorumu: "Batı ahlakı battı!" Kelle Paçayı Tahtından Eden Lezzet! Kelle Paçayı Tahtından Eden Lezzet!