MHP 55 Adayını Açıkladı! İşte O İsimler...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 8 il ve 57 ilçede seçime giriyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Partimizin yetkili kurullarının yapmış olduğu değerlendirme ve Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ'nin onayları sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 2. etap olarak adaylıkları kesinleşen 8 İl, 40 Büyükşehir İlçe, 7 İlçe Belediye Başkan Adayımız olmak üzere toplam 55 adayımızın isim listesi aşağıdadır" ifadelerini kullandı.

İşte MHP'nin 55 belediye başkan adayının tam listesi...