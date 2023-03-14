MHP'de adaylık süreci başladı: İlk aday Bahçeli

Seçim sürecine girildi. Partiler peş peşe adaylık süreçlerini başlattı. AK Parti ve CHP'den sonra MHP de adaylık başvuru sürecini başlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde adaylık başvurusunu gerçekleştirdi.

MHP'de adaylık süreci başladı: İlk aday Bahçeli
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MHP'de milletvekilliği adaylığı başvuruları bugün başladı. Başvurular, 21 Mart Salı günü saat 17.00'de sona erecek.

Başvuruların incelenmesi amacıyla kurulan Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonunun başkanlığını Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yapacak. Milletvekili aday adaylığı için başvuru ücreti 3 bin lira olarak belirlendi. Yüzde 40 veya üstü engelli olanlardan başvuru ücreti alınmayacak.

Komisyonda, Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Yıldırım ve Mustafa Kalaycı bulunuyor.  

BAHÇELİ ADAYLIK BAŞVURUSUNU YAPTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de, partisinin genel merkezine gelerek, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için adaylık başvurusunu imzaladı.

Kaynak: TRT Haber

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