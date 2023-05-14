Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oyunu kullandı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,, eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile oy kullanacağı Çukurambar Mahallesi'ndeki Arjantin İlkokulu'na geldi.

Sevgi gösterileriyle karşılanan Kılıçdaroğlu ile eşi Selvi Kılıçdaroğlu, 4221 numaralı sandıkta oylarını kullandı.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, sandığa gidip oy kullanan bütün seçmenlere teşekkür ederek, sevgi ve saygılarını sundu.

Kılıçdaroğlu, "Hepimiz demokrasiyi çok özlemişiz. Hepimiz birlikte olmayı çok özlemişiz. Hepimiz kucaklaşmayı çok özlemişiz. Bundan sonra göreceksiniz, inşallah bu ülkeye baharlar gelecek ve baharlar hep devam edecek." diye konuştu.

Oy kullandıktan sonra evine geçen Kılıçdaroğlu, buradaki gazetecilerin sorusu üzerine "Demokrasiyi özledik, gereğini yaptık." dedi.