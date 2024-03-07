Murat Kurum yeşil alanların artırılacağını söyledi

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, 'Eşsiz İstanbul Tanıtım Toplantısı' programında projelerini tanıttı. Kurum, kentte yeşil alanların artırılmasına yönelik çalışma yürüteceklerini söyledi.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Ataşehir’de düzenlenen ‘Eşsiz İstanbul Tanıtım Toplantısı’ programında konuştu.

Kurum, sosyal ve kültürel yaşamının güçlendirilmesine, yeşil alanların artırılmasına, spor şehri İstanbul’un inşa edilmesine yönelik projelerinin ayrıntılarını açıkladı.

Murat Kurum, kentte engelsiz seferberlik ilan edeceklerini de ifade etti.

Kurum, kültür yatırımlarının bütüncül bir şekilde hayata geçileceğini söyledi.

CHP dini simgeleri seçim malzemesi yaptıCHP dini simgeleri seçim malzemesi yaptıSiyaset
# Murat Kurum # yerel seçim
Çok Okunanlar
36 terörist etkisiz hale getirildi!
36 terörist etkisiz hale getirildi!
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
Kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Kar yağışı kenti beyaza bürüdü
Yeniden Refah Partisi'ne FETÖ'cülerin alındığını söyledi!
Yeniden Refah Partisi'ne FETÖ'cülerin alındığını söyledi!
Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesinden açıklama geldi
Van'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Kandilli Rasathanesinden açıklama geldi
Öne Çıkanlar CHP fena karıştı: Burcu Köksal'dan Özel ve İmamoğlu'na "DEM" darbesi! - Nusret Senem CHP fena karıştı: Burcu Köksal'dan Özel ve İmamoğlu'na "DEM" darbesi! - Nusret Senem Emekliye kötü, asgari ücretliye iyi haber mi geliyor? Emekliye kötü, asgari ücretliye iyi haber mi geliyor?