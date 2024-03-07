Murat Kurum yeşil alanların artırılacağını söyledi

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Ataşehir’de düzenlenen ‘Eşsiz İstanbul Tanıtım Toplantısı’ programında konuştu.



Kurum, sosyal ve kültürel yaşamının güçlendirilmesine, yeşil alanların artırılmasına, spor şehri İstanbul’un inşa edilmesine yönelik projelerinin ayrıntılarını açıkladı.



Murat Kurum, kentte engelsiz seferberlik ilan edeceklerini de ifade etti.



Kurum, kültür yatırımlarının bütüncül bir şekilde hayata geçileceğini söyledi.