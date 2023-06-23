Özcan: “Mansur Yavaş, Akşener’e siyasi kazık attı”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri nedeniyle hedefte olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Özcan katıldığı bir programda "Meral Hanım bana göre Mansur Bey'in oyununa geldi" dedi. Özcan, "Meral Hanım gibi tecrübeli bir isim sizce birileriyle görüşmeden önce çıkar mı? Önce adaylık teklifini kabul etti, Akşener de masadan kalktı 'kendim yürüyeceğim' dedi, olayın özü bu. Sonra geç saatte 'Yanındayız' tweetini atan Mansur Yavaş'tı." ifadelerini kullandı.