Özel'in Yola Devam Dediği İsim Dikkat Çekti! Kılıçdaroğlu'nun Sır Küpü Olarak Biliniyor

CHP'de tartışmalı kurultay sonrası Genel Başkan seçilen Özgür Özel'in yakın çalışma arkadaşları belli oldu. Yeni Şafak'tan Uğur Duyan'ın haberine göre Özgür Özel'in Özel Kalem olarak tercih ettiği isim ise çok tartışılacak.

Özgür Özel, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1986'dan bu yana Özel Kalemi olan Şükran Kütükçü ile yola devam kararı aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibinden Koray Aslan ve Barış Bozkurt gibi isimlerle yollarını ayıran Özel'in Kütükçü ile yola devam etme kararı dikkat çekti. Kütükçü, Kılıçdaroğlu'nun SGK Genel Müdürlüğü döneminden bu yana Kılıçdaroğlu ile birlikte. 1986 yılından bu yana Kılıçdaroğlu'nun yanında olan Kütükçü, son kurultayda Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel'in yanında yer aldı.