Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması! Hangi konuları görüşecekler?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesinde hangi konuları gündeme getireceğini anlattı. Özel, görüşmeye dosyasında 8 başlık ile gidecek. Bu başlıklar arasında ekonomik sorunların yanı sıra Can Atalay’ın durumu, Gezi Parkı davası ve anayasa değişikliği konuları da var.

Editör: Uğur Çam
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in gelecek hafta bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan ve Özel, Meclis’teki 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir sohbet yapıp, randevulaşmıştı. Ancak görüşmenin günü ve yeri henüz belli değil.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE ÖZGÜR ÖZEL HANGİ KONULARI GÖRÜŞECEK?

Siyaset gündeminin ilk sırasında yer alan görüşmeye ilişkin Özgür Özel’den yeni bir açıklama geldi. Sözcü Gazetesi'ne konuşan Özel, görüşmede hangi konuları gündeme getireceğini anlattı. 8 başlık sıralayan Özel, emekli maaşları, belediyelere ait borçlar, atanamayan öğretmenler, Can Atalay’ın durumu, Gezi Parkı davası, 1 Mayıs’ta Taksim’in kutlamalara kapatılması ve anayasa değişikliği ile dış politikadaki durumu gündeme getireceğini söyledi.

En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çekilmesi önerisini ileteceğini anlatan Özel, anayasa değişikliği ile ilgili olarak da “Mevcut Anayasa’ya uyulmadı.” görüşünü savunacağını aktardı. “Türkiye’de ana muhalefet partisiyiz ama biz yurtdışında olduğumuzda Türkiye’nin partisiyiz.” diyen CHP Genel Başkanı, Erdoğan’a Filistin konusundaki hassasiyetlerini de aktaracağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel bir araya geldi!Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özgür Özel bir araya geldi!Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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