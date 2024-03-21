Özgür Özel'in açıklamaları CHP'de istifa getirdi

Gazipaşa Manşet'ten Selçuk Öztürk'ün haberine göre, Gazipaşa Belediyesi’nin son 5 yılda yaptığı hizmetlerin toplu açılış törenine katılan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in törende turizm yatırımlarıyla ilgili yaptığı konuşma, tepki çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı konuşma sonrası CHP Gazipaşa Belediye Başkanı Aday Adayı Dr. Ali Kızılateş, Özel’e ateş püskürdü. Özel’in sermaye yanlısı, rantçı anlayışa destek verdiğini ileri süren Kızılateş, CHP üyeliğinden istifa ettiğini de açıkladı. Kızılateş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Hadi yerellerdeki küçük hesaplar, kasaba politikacısı zihniyet anlaşılabilir de; Gazipaşa’da dönen ranta, vahşi turizm anlayışına ve sahillerin betonlaştırılmasına genel başkan düzeyinde destek verilmesi ve bu yağma ve talanın gelişme-kalkınma olarak gösterilmesi anlaşılır ve kabul edilebilir gibi değildir. Bu zihniyet mi toprağımıza, denizimize, tarım alanlarımıza, köylümüze, çiftçimize, doğal güzelliklerimize, tarihi ve kültürel değerlerimize, Kuvâ-yi Milliye’ye sahip çıkacak? Bu zihniyet mi antiemperyalist politika izleyecek? CHP yöneticileri ve milletvekilleri sakın bir daha yok Akbelen, yok Kaz Dağları, İliç, Faselis, Ulualan, yok çevre, yok rant, yok talan filan demesin."

"Keşke Sayın Özel vahşi turizmin ilçelerine kazandırdıkları ve Manavgatlıların ne kadar memnun oldukları konusunda yanı başındaki CHP’nin Manavgatlı milletvekilleri Aliye Coşar ve Mustafa Erdem’den azıcık bilgi alsaydı. Özgür Özel’in, Gazipaşa’da kıyıların ve plajların halka ait olması uğruna 4 yıldır verilen olağanüstü mücadeleye saygısızlığını kınıyorum. Sayın Özel’in Gazipaşa’nın duyarlı insanlarını adeta salak yerine koyan, kıyılarımızı betona boğacak sermaye yanlısı-rantçı anlayışa destek veren bu açıklamalarını reddediyor ve bugünden itibaren (Y)CHP üyeliğinden istifa ediyorum. Atatürk’ün CHP’sine; yani kurucu değerlere ve cumhuriyet devrimlerine bağlılığım ise ölene dek devam edecektir. Rahmetli Levent Kırca’nın dediği gibi; Atatürk’le kalın, Cumhuriyetle kalın, hoşça kalın…”

Gazipaşa sahillerini ‘sarı öküze’ benzeten Kızılateş, "Güle oynaya doğal güzelliklerimizi ve kıyılarımızı ranta peşkeş çekenler; yarın yine rant uğruna köylerimizin, ormanlarımızın, yaylalarımızın da elden kolayca çıkarılmasına hazırlıklı olmalıdırlar. O nedenle hangi siyasi parti ve görüşten olurlarsa olsunlar Gazipaşa’nın duyarlı insanlarını sarı öküzü vermemeye davet ediyorum" şeklinde konuştu.

ESİN BİLGİÇ DE İSTİFA ETTİ

Özel’in açıklamalarına bir tepki de CHP Antalya Büyükşehir ve Gazipaşa Belediye Meclis Üyesi Esin Bilgiç’ten geldi. Bilgiç, "Genel Başkan düzeyinde, Gazipaşa’nın hala bozulmadan doğallığını koruyabilen, kıyılarını ve ilçeyi bekleyen tehlikelere karşın, gelecek olan beton turizmini destekleyici, bu planlamaya yatırımcıları davet edici talihsiz bir konuşma yapılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki bu yönetim anlayışının arasında daha fazla kalmak istemiyorum ve bugün itibari ile, hep onurla taşıdığım üyeliğinden istifa etmiş bulunuyorum" ifadelerini kullandı.