PKK'nın hendek kalkışmasına destek veren CHP gençlik kolları başkanı Maltepe İlçe Başkanı oldu

CHP'de ilçe kongreleri devam ediyor. Kongrelerde olaylı anlar yaşanırken Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler kazandığı yönünde bilgiler de geliyor.

Maltepe İlçe Başkanlığına eski İl Gençlik Kolları Başkanı Otlu seçildi. CHP Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu'nun skandal ifadeleri yeniden gündem oldu.

Maltepe’de eski İl Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu ile, eski parti ilçe yöneticisi mevcut Maltepe Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Olcay Yılmaz arasında geçti.

Kenan Otlu 209 oy alırken Olcay Yılmaz 193 oyda kaldı.

CHP'NİN YENİ MALTEPE İLÇE BAŞKANI KENAN OTLU

YILLAR ÖNCEKİ TERÖRE VERDİĞİ DESTEKLE BİLİNİYOR

Kenan Otlu'nun CHP'nin yeni Maltepe İlçe Başkanı olmasının ardından yıllar önceki skandal ifadeleri akıllara geldi.

Otlu, 2015 yılında yaşanan Hendek olaylarıyla ilgili terör gruplarına destek verdi.

Otlu, terör gruplarıyla omuz omuza mücadele edeceklerini söyleyerek Güneydoğu için 'Kürdistan' ifadesini kullanmış ve güvenlik güçlerimizin mücadelesine faşizm dedi.

Kenan Otlu'nun yıllar önceki teröre destek ifadeleri

Kürdistan ifadesini kullandı: Güvenlik güçlerinin mücadelesini 'faşizm' olarak yorumladı.

Otlu, "Biz nasıl Gezi’de yan yana durduysak, nasıl 1 Mayıs’ta birlikte gaz yediysek, Ankara katliamında kanlarımız birbirine nasıl karıştıysa bu zulmün karşısında da yan yana, omuz omuza duralım. Barikatta da, alanda da, faşizme karşı omuz omuza duralım. Savaşın da bir kuralı var. Ancak bugün Kürdistan’da savaş hukuku çiğneniyor. Doğuda katliam ve zulüm var. Toplumsal muhalefet cephesinde barikatta yoldaşlığımızı, omuzdaşlığımızı yükseltelim" sözleriyle tepki çekti.

Kullandığı ifadeler nedeniyle partisinden de tepki çeken Otlu daha sonra bir açıklama yaparak sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti.