Sağlıkta Şiddet Yasası Genişletilmeli! Veteriner hekimler yasa kapsamında korunmalı

Vatan Partisi Meslek Örgütleri Büro Başkanı Osman Yılmaz Veteriner Hekimlere yönelik artan şiddet olaylarını sebebiyle Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve 56 Veteriner Hekim Odası’nın öncülüğünde gerçekleştirilen iş bırakma eylemi hakkında açıklama yaptı. Açıklamanın tüm detayları haberimizde...

"SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI GENİŞLETİLMELİ"

Büro Başkanı Yılmaz yaptığı açıklamada sağlık çalışlarına yönelik şiddeti önlemeye yönelik çıkarılan yasasının genişletilmesi gerektiğini belirtirken, veterinerlerinde bu yasa kapsamında korunması gerektiğini söyledi. Başkan Yılmaz açıklamasında:

- Veteriner Hekimlerimize yönelik artan şiddet olaylarını sebebiyle Türk Veteriner Hekimleri Birliği ve 56 Veteriner Hekim Odası’nın öncülüğünde gerçekleştirilen iş bırakma eylemini destekliyoruz. Arazi şartlarında ve kamerasız ortamlarda çalışan, mobing, fiziksel saldırılara maruz kalan veteriner hekimlerimizin şiddete karşı yükselttikleri seslerini selamlıyoruz. Veteriner Hekimlerimiz, toplumun gıda sağlığına hatta ülkenin hayvan varlığına ve ekonomisine katkıları tartışmasız olan ve ülkenin hayvan haklarına, teşhis, tedavi uygulamalarını gerçekleştiren sağlık çalışanlarımızdır.

"SAĞLIK BİR BÜTÜNDÜR"

- Sağlık çalışanlarımıza yönelik Sağlıkta Şiddet Yasası uygulamaların iyileştirilmesi için çalışmalar yürütülürken, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Sağlık Hizmetleri Sınıfında faaliyetlerini sürdüren ancak Sağlık Bakanlığında çalışmayan veteriner hekimler, hemşireler, tabipler, fizik tedavi uzmanları ve diğerleri bu iyileştirmelerden faydalanamamaktadır. Sağlık bir bütündür. Sağlık alanında yapılan düzenleme iyileştirmelerden hangi bakanlığın bünyesinde olduğuna bakılmaksızın sağlık çalışanlarının tümünün faydalanması esastır.

VATAN PARTİSİ SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR