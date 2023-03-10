Seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Anayasa'nın 116’ncı maddesi uyarınca TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na Erdoğan imza attığını açıklamıştı. O karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar sonrası seçimlerin 14 Mayıs'ya yapılacağı resmiyet kazanmış oldu.

Seçimlerin 14 Mayıs'a çekildiğine ilişkin karar Resmi Gazete'de