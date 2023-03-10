Seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada seçim tarihini 14 Mayıs olarak belirleyen kararı imzaladığını belirtmişti. O karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı
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Anayasa'nın 116’ncı maddesi uyarınca TBMM genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı'na Erdoğan imza attığını açıklamıştı. O karar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar sonrası seçimlerin 14 Mayıs'ya yapılacağı resmiyet kazanmış oldu.

Seçim kararı Resmi Gazete'de yayımlandı - Resim : 1
Seçimlerin 14 Mayıs'a çekildiğine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Kaynak: TRT Haber

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