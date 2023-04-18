Selahattin Demirtaş Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya üzerinden CHP Genel Başkanı ve Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy çağrısı yaptı. Demirtaş'ın paylaştığı oy pusulası görselinde 3 adet Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir adet Kemal Kılıçdaroğlu fotoğrafı olduğu görüldü.

Demirtaş, paylaştığı görsele düştüğü notta, "Matematik açısından Cumhurbaşkanlığı oy pusulası aslında böyle" ifadelerini kullandı. Demirtaş, devamında, "Lütfen oyunu heba etme çünkü değişim anahtarı sende" dedi.