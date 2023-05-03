Selahattin Demirtaş Kılıçdaroğlu'na oy istedi

Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Genel Başkanı Demirtaş paylaşımında Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu için oy istedi.

"BİR OY YSP'YE BİR OY KILIÇDAROĞLU'NA"

Kılıçdaroğlu için oy isteyen Demirtaş, "Bir oy Yeşil Sol Parti'ye bir oy Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'na" ifadelerini kullandı.