Selahattin Demirtaş Kılıçdaroğlu'na oy istedi
Terör suçlamasıyla hapiste olan PKK'nın siyasal uzantısı HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için oy çağrısı yaptı. Demirtaş, "Bir oy YSP'ye bir oy Kılıçdaroğlu'na" ifadelerini kullandı.
Terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Genel Başkanı Demirtaş paylaşımında Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu için oy istedi.
"BİR OY YSP'YE BİR OY KILIÇDAROĞLU'NA"
Kılıçdaroğlu için oy isteyen Demirtaş, "Bir oy Yeşil Sol Parti'ye bir oy Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'na" ifadelerini kullandı.
Güçlü Meclis, dürüst Cumhurbaşkanı için,— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) May 3, 2023
1 oy #YeşilSolParti’ye
1 oy #CumhurbaşkanıKılıçdaroğlu’na pic.twitter.com/CAC1toJUYS
# selahattin demirtaş # pkk # chp # altılı masaTBMM Başkanı Şentop'tan dokunulmazlık açıklaması Erdoğan'ın affettiği Hizbullahçı kim? Yurtdışında kaç seçmen oy kullandı? Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde Öcalan sloganları