Sıcak havalarda bilgisayarların termal bakımına dikkat etmelisiniz!

Etkili olan hava sıcaklıkları sonucunda çoğu teknolojik alet ısınma problemiyle karşı karşıya. Gündelik hayatta sık kullanılan elektronik cihazlarda oluşan yüksek ısının arızalara neden olduğu bilinirken, bu dönemlerde özellikle bilgisayarlara bakım yaptırılması gerektiği konusunda uzmanından uyarı geldi.

Bilgisayarlarda donanımsal sorunların ve sistem yavaşlamasının meydana gelmemesi için termal bakımın çok önemli olduğuna dikkat çeken Eskişehirli esnaf Yusuf Duru, termal macunun düzenli olarak yenilenmesi ve fan ile mazgal temizliklerinin yapılmasının önemli olduğunu söyledi. Aksi takdirde ekran kartı ve işlemci gibi bileşenlerin yüksek ısı sebebiyle arızalandığını ifade eden Duru, tozlu ortamlarda çalışan vatandaşların bu konuda daha titiz davranması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca dizüstü laptop bilgisayarlar için soğutucu altlık kullanılmasının etkili olduğu aktarıldı.

“İŞLEMCİNİN VE EKRAN KARTININ SOĞUMAYA İHTİYACI VAR"

Eskişehir'de hem bilgisayar tamirciliği hem de esnaflık yapan Yusuf Duru, bilgisayarlara 6 ayda 1 termal bakım yaptırılması gerektiğini belirtti. Bu işlemin düzenli olarak yapılma sebebinin termal macunun kuruyan bir madde olmasından kaynaklandığını dile getiren Duru, şu sözleri söyledi:

- Termal macun kuruyunca bir süre sonra ısı iletkenliğini kaybedebiliyor. Dolayısıyla termal macunun düzenli olarak yenilenmesi bilgisayarların uzun ömürlü olması açısından daha sağlıklı olur. Bilgisayarlar sıcak çalışan cihazlar. Bu sıcak çalışan cihazların işlemcilerinin olsun, ekran kartlarının olsun soğumaya ihtiyaçları var. Bu soğutma işlemi de termal macun vasıtasıyla gerçekleştirilmiş oluyor. Ama bu iş sadece termal macunla bitmiyor. Ayrıca fan ve mazgal gibi parçalarının komple temizlenmesi gerekiyor. Çok sıkışılırsa kaliteli bir termal macun ile bu bakım süresi senede 1 defaya düşürülebilir ve uzun vadeler kullanılabilir. Ancak bakım yapılmazsa şiddetli ısınmanın meydana gelmesi sonucunda bilgisayarlarda arıza oluşur. Bu arızalanma durumlarını en aza düşürmek için termal bakım yaptırılması gerekiyor.

“CİHAZIN SICAKLIĞI 100-150 DERECE KADAR ÇIKARSA BUNA NE İŞLEMCİ NE DE EKRAN KARTI DAYANIR"

Eskişehir'de hem bilgisayar tamirciliği hem de esnaflık yapan Yusuf Duru, şu ifadeleri ekledi: