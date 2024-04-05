Tanju Özcan: İnşallah 7'nci mazbatamı Ankara'dan alırım

Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde Özcan ile belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri için mazbata töreni düzenlendi. Törende Özcan, mazbatasını Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Abdulkadir Müjde'den aldı.

Özcan, aldığı mazbatanın, Bolu halkı için aldığı 6'ncı mazbata olduğunu aktararak, "Daha önce 4 kez bu şehre hizmet etmek için milletvekili seçilmiştim. İkinci kez de belediye başkanlığı görevini üstlendik. Bu, Bolu Seçim Kurulundan aldığım 6'ncı mazbatam. İnşallah 7'nci mazbatamı Bolu'dan değil Ankara'dan alırım." diye konuştu.