FETÖ hükümlüsü yakalandı!

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü Malatya'da yakalandı.

FETÖ hükümlüsü yakalandı!
Editör: Yağmur Biçen

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü Malatya'da yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsünün kentte bulunduğu belirlendi.


Yeşilyurt ilçesindeki ikamete operasyon düzenleyen ekipler hükümlüyü yakalayarak cezaevine teslim etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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