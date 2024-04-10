Tanju Özcan'dan dikkat çeken çıkış! "Anadolu'nun emeklisi"

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası dikkat çeken bir çıkış yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Birileri oturduğu emekli koltuğundan “Yeni yönetimi” tebrik edeceğine, makosen giymekten bahsediyor. Bence sen evine git, ev terliklerini ve hırkanı giy otur oturduğun yerde…”Anadolunun Emeklisi’"