TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin'den Türk SİHA'sının Düşürülmesi Sonrası Açıklama! ""Terör Örgütlerinin Sahibi de Efendisi de ABD'dir!"

Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Kayahan Çetin, ABD'nin Türk SİHA'sını düşürmesi sonrası bir açıklama yaptı. Çetin, yaptığı açıklamada PKK ve diğer terör örgütlerinin arkasında ABD'nin olduğunu vurguladı.

"Terör Örgütlerinin Sahibi de Efendisi de ABD'dir"

Türkiye'nin Ankara saldırısı sonrası terör mevzilerine başlattığı operasyonda, ABD bir Türk SİHA'sını düşürdüğünü açıkladı. ABD'nin açıklaması sonrası Türkiye, söz konusu bölgede savaş uçaklarıyla bir operasyon gerçekleştirdi. Terör mevzilerini vurdu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Çetin açıklamasında "NATO sevdalıları, "NATO'da olmazsak ABD bizi vurur"cular; Buyrun, terörist hedeflerine operasyon yapan Türk SİHA'sını vuran dostunuz ABD! Buyrun, olmazsa olmaz dediğiniz NATO müttefikiniz! Terörle gerçek bir hesaplaşmanın tek yolu var, gerçekleri kabul etmek: Terör örgütlerinin sahibi de efendisi de ABD'dir!" ifadelerini kullandı.