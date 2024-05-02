TGB haykırdı: "Terörle anayasa olmaz"

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yeni anayasa görüşmelerine ilişkin DEM Parti ile görüşmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde protesto etti.

TGB haykırdı: "Terörle anayasa olmaz"
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Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde buluşan TGB üyeleri, dövizler ve Türk bayraklarıyla “Terörle Anayasa Olmaz” yazdı.

Yaptıkları protestoyu DEM Parti-Numan Kurtulmuş görüşmesinden hemen sonra Türkiye Gençlik Birliği’nin resmi sosyal medya hesaplarından duyuran TGB, Yeni anayasa tasarısının Türk milletini anayasadan çıkaracağını belirterek,

“Sayın Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus),

Terör örgütünün partisiyle anayasa için ne görüşeceksiniz?

Terörle anayasa olmaz, Türksüz anayasa yapılamaz!

Uyarıyoruz: DEM'LENEN ANAYASA İSTEMİYORUZ!” dedi.

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# tgb # DEM Parti # anayasa # numan kurtulmuş
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