TGB haykırdı: "Terörle anayasa olmaz"
Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yeni anayasa görüşmelerine ilişkin DEM Parti ile görüşmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde protesto etti.
Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde buluşan TGB üyeleri, dövizler ve Türk bayraklarıyla “Terörle Anayasa Olmaz” yazdı.
Yaptıkları protestoyu DEM Parti-Numan Kurtulmuş görüşmesinden hemen sonra Türkiye Gençlik Birliği’nin resmi sosyal medya hesaplarından duyuran TGB, Yeni anayasa tasarısının Türk milletini anayasadan çıkaracağını belirterek,
“Sayın Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus),
Terör örgütünün partisiyle anayasa için ne görüşeceksiniz?
Terörle anayasa olmaz, Türksüz anayasa yapılamaz!
Uyarıyoruz: DEM'LENEN ANAYASA İSTEMİYORUZ!” dedi.
Sayın Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus),— TGB (@genclikbirligi) May 2, 2024
Terör örgütünün partisiyle anayasa için ne görüşeceksiniz?
Terörle anayasa olmaz, Türksüz anayasa yapılamaz!
Uyarıyoruz:
DEM'LENEN ANAYASA İSTEMİYORUZ! https://t.co/0fHAebpUw7 pic.twitter.com/I8EPFcBAcR