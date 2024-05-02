Gümrük kapılarında kaçakçılık operasyonu

Güvenlik güçleri kaçakçılığa geçit vermedi. Gümrük kapılarında kilolarca altın ele geçirildi.

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı'nda iki tır durduruldu. Yapılan aramada toplam ağırlığı 18 kilo 725 gram olan 23 külçe altın ve 22 altın bilezik ele geçirildi. Ayrıca lüks araçlara uygun 7 yedek parça da bulundu. Tır sürücüleri gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda da saha içerisinde durumlarından şüphelenilen 3 kişi de üst araması yapıldı.

Üzerlerinde 2 kilo 700 gram külçe altın ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.